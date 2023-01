So fragt Grit Jürgens : "Weshalb wird mit der Suche oftmals so lange gewartet? Warum fällt es manchmal so schwer, rechtzeitig abzugeben?"

Und Torsten Pilz meint: "Also ich verstehe das einfach nicht mehr, warum in letzter Zeit so viele Traditionsgeschäfte oder -firmen schließen." Eine generelle Antwort darauf gibt es nicht, da jedes Unternehmen seine eigene Geschichte hat, wie in Salzwedel das Nachfolge-Problem. Gleichzeitig hat Torsten Pilz mit seiner Beobachtung Recht, da zuletzt einige Unternehmen – auch in Sachsen-Anhalt – schließen mussten. So schreibt "Haller" unter den Homepage-Artikel von MDR SACHSEN-ANHALT zum Thema: "Sehr schade, auch Café Goldstein in Bitterfeld wurde vor einiger Zeit trotz exzellenter Konditorei geschlossen. Es hat die Corona-Zeit nicht überstanden."