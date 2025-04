Die AfD hatte bereits von Anfang an gesagt, dass sie nicht zustimmen. Sie sah "linke politische Einflussnahme" durch das Projekt. Warum die CDU am Ende auch geschlossen dagegen war, erklärt deren Fraktionschef Böder mit den vielen aus seiner Sicht Ungereimtheiten. Dazu gehöre auch, dass rund 65.000 Euro des Fördergeldes für eine Koordinationsstelle ausgegeben werden soll. Ohne Ausschreibung habe dies an den Verein Miteinander e.V gehen sollen.

Stadtrat in Salzwedel verliert Fördergelder vom Bund

Dass dies so vorgesehen und auch die Förderrichtlinien gedeckt ist, stand in der Beschlussvorlage zum Stadtrat schwarz auf weiß geschrieben. Dass viel Fördergeld für die Stadt mit dem ablehnenden Beschluss drangegeben wurde, war für alle Stadträte eindeutig erkennbar. Dass es im Stadtrat dann sogar bei der Verkündung der Ablehnung noch Applaus von einigen Stadträten gab, irritierte so manchen.

Wir haben eine Finanzierung auf dem Silbertablett serviert bekommen Robert Drews, Vorsitzender der SPD Salzwedel

"Der finanzielle Schaden ist das eine", sagt Robert Drews (SPD), aber dass man den Jugendlichen mit dem Beschluss "vor den Kopf stoße", wiege genauso schwer, findet er. Man habe als Stadtrat ein Jugendforum angestoßen und habe nun eine Finanzierung und damit auch professionelle Begleitung "auf dem Silbertablett serviert" bekommen, sagt Drews. Dies abzulehnen, sei schon absurd. Bildrechte: MDR/Bernd-Volker Brahms

"Das ist nicht mehr kompensierbar", sagt Cathleen Hoffmann. Sie ist Bildungsreferentin beim Verein Miteinander e.V. und auch parteiloses Mitglied der SPD-Stadtratsfraktion. Über acht Jahre hinweg sei es um mehr als eine Million Euro Fördergeld gegangen. Hoffmann war als Koordinatorin für das Bundesprojekt vorgesehen gewesen. "Die Entscheidung, wer mit wie viel Geld gefördert wird, hätte nicht bei mir gelegen", stellt sie klar. Ein Bündnis aus Vereinen und Institutionen hätte dies übernommen, so wie es hundertfach auch in anderen Kommunen passiert. Bildrechte: MDR/Bernd-Volker Brahms

Nahezu alle Regionen von Sachsen-Anhalt sind im Programm "Partnerschaft für Demokratie" vertreten, Salzwedel sollte nun in der dritten Förderperiode dazu kommen. Bis auf das Jerichower Land sind alle Landkreise und darüber hinaus 13 größere Städte vertreten. Millionen an Fördergeld geht dadurch für demokratische Bildung an die klammen Kommunalkassen.

Da die Entscheidung des Stadtrates bindend ist, gibt es derzeit keine Option, die Partnerschaft für Demokratie in der Hansestadt Salzwedel umzusetzen Pressesprecher Dominik Lenz vom Bundesjugendministerium

Wenn man zur jährlichen Förderung des Bundes von 140.000 Euro noch den Landeszuschuss von 8.000 Euro sowie einen Eigenanteil von 6.500 Euro dazurechnet, dann hätte sich auch für Salzwedel die zur Verfügung stehende Summe über acht Jahre auf rund 1,2 Millionen Euro summiert. "Wir bedauern das sehr", sagt Pressesprecher Dominik Lenz aus dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. "Da die Entscheidung des Stadtrates bindend ist, gibt es derzeit keine Option, die Partnerschaft für Demokratie in der Hansestadt Salzwedel umzusetzen", heißt es.

Lösung zur Umsetzung von Demokratieprojekte gesucht