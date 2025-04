Alte Klassiker stehen nach wie vor im Programm: "Abschied vom Walde", "O kam das Morgenrot herauf". Aber jetzt auch: Anna-Maria Zimmermann und "Sound of Silence" (gesungen auf Deutsch). Außerdem plant Rivinius, auch Lieder von Peter Maffay mit aufzunehmen.

Nicht nur das Repertoire hat sich erweitert – auch die Ausstattung. Zum alten Klavier gesellten sich Keyboard und Gitarre. Mikrofone, Mischpult und Boxen sind in Planung. "Wir müssen mit der Zeit gehen", ist der 45-Jährige überzeugt. Dabei überstürzt er aber nichts – Stück für Stück. Wandel braucht seine Zeit. Und sein Vorgehen kommt an.

Marianne Krümmel, seit Jahren dabei, sagt: "Ich war erst skeptisch, aber er ist eine Perle. Und was er sich ausdenkt, ist gar nicht so verrückt – man kennt die Lieder ja wenigstens!" Auch Christiane Hame, langjährige Vorsitzende, sieht im Wandel eine Chance: "Wir müssen auch im Alter neugierig bleiben. Nur so kann der Chor bestehen."