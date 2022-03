Altmarkkreis Salzwedel wählt neuen Landrat

Am Sonntag wird im Altmarkkreis Salzwedel ein neuer Landrat gewählt. Amtsinhaber Michael Ziche (CDU) tritt nicht mehr an. Zur Wahl stehen vier Kandidaten, die bislang lokalpolitisch wenig in Erscheinung getreten sind.