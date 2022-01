Für gut 100.000 Euro saniert Nagelneuer Spielplatz in Salzwedel kann ab heute wieder genutzt werden

Basketball, Tischtennis, Klettern oder Fußball: Ein neuer Spielplatz in Salzwedel bietet all das und noch einiges mehr. Am Donnerstag soll er ganz offiziell eingeweiht werden. Vorher waren Zehntausende Euro in die Modernisierung gesteckt worden.