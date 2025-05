Sollte die Klage Erfolg haben, müsste die Anlage in Binde auf den Genehmigungsstand von 2006 zurückgebaut werden. Der Betreiber der Schweinezuchtanlage hatte bereits gewarnt, dass sie dann nicht mehr rentabel sei.

In der vergangenen Woche hatten Mitarbeiter der Schweinemastanlage einen offenen Brief verfasst. Darin äußerten sie, Angst um ihre Arbeitsplätze zu haben, falls der Stadtrat am 27.05. grünes Licht für eine Klage gebe. Eine kleinere Anlage würde sich wirtschaftlich möglicherweise nicht mehr rechnen.