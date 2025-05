Die Mitarbeiter der Schweinezuchtanlage in Binde (Altmarkkreis Salzwedel) haben Angst um ihre Jobs. Am Mittwoch sind mehrere der insgesamt rund 30 Mitarbeiter mit einem offenen Brief an die Öffentlichkeit gegangen. Sie befürchten, dass der Arendseer Stadtrat bei seiner nächsten Sitzung am 27. Mai 2025 über die Genehmigung von Teilen der Schweinezuchtanlage abstimmt.