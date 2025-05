Im Stadtrat von Arendsee geht es am Dienstag um die Zukunft der umstrittenen Schweinemastanlage in Binde im Altmarkkreis Salzwedel. Die Mitglieder wollen am Abend darüber entscheiden, ob gegen den Altmarkkreis Salzwedel vor Gericht Klage eingereicht wird. Damit könnte der Landkreis gezwungen werden, ein rechtskräftiges Urteil gegen das Zuchtunternehmen umzusetzen. Das würde bedeuten, dass sich die Anlage in Binde deutlich verkleinern müsste.