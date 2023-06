"Kleine Sensation" Seltene Entenart bei Salzwedel entdeckt

Bei Salzwedel, an den Brietzer Teichen, haben Ornithologen eine Knäkente gefunden. Die Art ist vom Aussterben bedroht. Das Tier in der Altmark hat zudem Junge. Normalerweise lebt die Knäkente nicht in Deutschland, sondern zieht durch das Land durch.