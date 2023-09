In Vahrholz im Altmarkkreis Salzwedel haben am Wochenende Hunderte Simson-Fans das alljährliche 24-Stunden-Simson-Rennen gefeiert. Insgesamt 118 Teams waren in diesem Jahr dabei, so viele wie noch nie. Zugelassen waren nur Simson-Mopeds. Die Strecke befindet sich auf einem Mais-Acker.