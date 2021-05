Im Storchenkabinett ist die Brut von Max und Emma genau dokumentiert. 2020 ist auch ihr Junges im Einzugsgebiet der Dumme gestorben. Bildrechte: MDR/Alexander Kühne

Am Fuß des Kirchturms wurde in einem kleinen Raum ein Storchenkabinett eingerichtet. Hier können Besucher auf einem Bildschirm verfolgen, was sich drei Stockwerke höher abspielt. Hans-Jürgen Meiburg betreut das Storchenkabinett, es waren Besucher, die ihn auf die Tragödie aufmerksam gemacht hatten. "Vormittags als ich das Storchenkabinett aufgemacht habe, war er noch in Ordnung und am Nachmittag war er dann tot. Aber ohne Fremdeinwirkung, ohne alles", erzählt Hans-Jürgen Meiburg.