Beim Storchennachwuchs in der westlichen Altmark hat es in diesem Jahr Verluste gegeben. Das haben Naturschützer in der Region um Kalbe/Milde festgestellt. Wie der ehrenamtliche Naturschutzbeauftragte im Altmarkkreis Salzwedel und Leiter der Naturschutzgruppe Vienau, Michael Arens, MDR SACHSEN-ANHALT sagte, haben die Jungstörche in den Nestern in Schenkenhorst und Wernstedt nicht überlebt.

Das könnte unter anderem daran liegen, dass das Futterangebot nicht besonders reichlich ausfalle. Laut Arens gibt es in diesem Jahr wenig Mäuse. Insgesamt seien in der Region in diesem Jahr 51 kleine Störche in 31 Nestern gezählt worden. Darunter seien erstmals auch vier Störche in einem Horst in Kalbe/Milde gewesen.