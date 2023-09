Pilzsammler im Altmarkkreis Salzwedel können in dieser Saison auf eine Rarität stoßen. Im Wald zwischen Klötze und Schwiesau wurde ein leuchtend rosa Pilz entdeckt, der an eine Lilienblüte oder auch an Tentakel von Tintenfischen erinnert.

Der Klötzer Pilzsachverständige Gerhard Schnüber sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Montag, der Pilz locke mit seiner Farbe Insekten an. Fliegen würden die Sporenflüssigkeit fressen und an anderer Stelle wieder ausscheiden. Auf diese Weise wachse ein neuer "Tintenfischpilz". Der Tintenfischpilz verträgt Hitze und Trockenheit besser als andere und vermehrt er sich jetzt häufiger. Bildrechte: IMAGO / McPHOTO/Helwig

Nicht giftig, aber auch nicht lecker

Bei einem Ortstermin am Montag wurden acht solcher Pilze entdeckt. Den Angaben zufolge ist der Pilz nicht giftig. Man kann ihn also essen. Allerdings, so Schnüber, schmecke er nicht gut.

Import aus Australien