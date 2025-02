Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 71 in der Altmark ist ein Autofahrer ums Leben gekommen. Ein 50-jähriger Lkw-Fahrer wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Magdeburg gebracht, teilte die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT mit. Sie war durch Zeugen des Unfalls alarmiert worden. Der 45-jährige Pkw-Fahrer war am Samstag zwischen Winterfeld und Cheinitz (Altmarkkreis Salzwedel) aus unbekannten Gründen in den Gegenverkehr geraten und mit dem Laster zusammengestoßen. Der Lkw kippte um.