Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 71 in der Altmark ist ein Autofahrer ums Leben gekommen. Ein 50-jähriger Lkw-Fahrer wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Magdeburg gebracht, teilte die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT mit. Sie war durch Zeugen des Unfalls alarmiert worden. Der 45-jährige Pkw-Fahrer war am Samstag zwischen Winterfeld und Cheinitz (Altmarkkreis Salzwedel) in den Gegenverkehr geraten und mit dem Laster zusammengestoßen. Der Lkw kippte um. Wie es dazu kommen konnte, wird noch ermittelt.