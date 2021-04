In der Altmark ist der 22 Jahre alte Fahrer eines Lkw ums Leben gekommen. Das berichtet die Polizei. Der junge Mann war demnach an Karfreitag spätabends bei Kalbe/Milde in einen Wassergraben gestürzt. Er sei zuvor in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT war die Zugmaschine daraufhin im Wasser eingesackt. Der Fahrer war in der Kabine gefangen. Die Feuerwehr befreite ihn mit schwerer Technik. Allerdings kam für den Laster-Fahrer jede Hilfe zu spät.