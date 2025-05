Die öffentlichen Toiletten im Burggarten in Salzwedel werden mit einem bargeldlosen Bezahlautomaten ausgestattet. Wie die Stadt mitteilte, soll die neue Technik in dieser Woche eingerichtet werden. Außerdem soll der Bereich videoüberwacht werden. Die Stadt Salzwedel reagiert auf wiederholten Vandalismus an den Toiletten.