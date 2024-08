Der Arendsee ist mit mehr als 50 Metern Tiefe der tiefste natürliche See in Sachsen-Anhalt und einer der größten Tiefseen in Norddeutschland. Im Sommer kommt es nach Angaben des Landkreises regelmäßig zu einer sogenannten Sommerstagnation, bei der sich drei Schichten mit unterschiedlichen Wassertemperaturen und Sauerstoffkonzentrationen herausbilden.