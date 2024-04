Offenbar keine allgemeine Gesundheitsgefahr Verunreinigtes Trinkwasser: Betroffenes Gebiet in Salzwedel ausgeweitet

12. April 2024, 06:40 Uhr

Im Trinkwasser in Salzwedel sind Bakterien festgestellt worden, die auf Verunreinigungen hindeuten. Das teilte der Altmarkkreis bereits am Donnerstag mit. Weitere Analysen haben nun ergeben, dass mehr Gebiete als bisher benannt in Salzwedel betroffen sind. Eine allgemeine Gesundheitsgefahr besteht dem Gesundheitsamt zufolge aber weiterhin nicht. Einigen Menschen rate man aber, das Wasser dennoch abzukochen. Die Ursache für die Verunreinigung bleibt unklar.