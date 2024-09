In Kalbe im Altmarkkreis Salzwedel ist eine Jugendliche angegriffen worden. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall am Dienstagmorgen an einer Bushaltestelle im Ortsteil Kakerbeck. Demnach sprachen vier bislang unbekannte Täter die 16-Jährige an, schlugen und traten mehrfach auf sie ein. Die Jugendliche wurde leicht verletzt.