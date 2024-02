Die Polizei im Altmarkkreis Salzwedel sucht außerdem den Fahrer eines weiteren Unfallwagens. Nach Polizeiangaben hatte ein Autofahrer Freitagabend gegen 22 Uhr einen grauen Skoda in einem Graben an der L10 zwischen Packebusch und Lohne entdeckt. Das Auto war demnach verschlossen, aber niemand an der Unfallstelle. Nach dem Fahrer werde nun gesucht. Der Schaden wird auf 17.000 Euro geschätzt.