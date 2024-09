Laut dem Institut für Mittelstand in Bonn (IfM) werden von 2022 bis 2026 jährlich rund 38.000 Unternehmen altersbedingt übergeben. In Sachsen-Anhalt werden für diesen Zeitraum schätzungsweise 3.600 Unternehmensübergaben erwartet. Laut Thomas Keindorf, Präsident der Handwerkskammer in Halle, sind familieninterne Übernahmen nach wie vor vorherrschend.

22-Jährige übernimmt Tankstelle

Die 22-jährige Marie-Josephine Landsberg aus Arendsee wird beispielsweise zum 1. November dieses Jahres die Tankstelle ihres Vaters übernehmen. Für sie sei es nie eine Option gewesen, von Zuhause wegzugehen. "Ich möchte gern hierbleiben, weil ich hier groß geworden bin, ich möchte den Familienbetrieb erhalten. Ich möchte das ehren, was Papa all die Jahre aufgebaut hat", sagt sie im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT. In dem jungen Alter die Tankstelle zu übernehmen, sei zwar ein "großer Schritt, aber ich möchte jeden Tag über mich hinauswachsen", erzählt die gelernte Einzelhandelsfrau motiviert. Bildrechte: MDR/Janett Scheibe

Ihr Vater hatte das Unternehmen vor 28 Jahren gegründet. Auch nach Jahren der wirtschaftlichen Herausforderungen ist Alfred Landsberg heute stolz seiner Tochter ein wirtschaftlich stabiles Unternehmen übergeben zu können. "Das ist eine große Freude für mich, dass alles an Marie zum 1. November übergeben zu können. Und ich werde sie, solange ich das gesundheitlich durchhalte, auch unterstützen, dass sie den Betrieb ausbauen kann und als Familienbetrieb auch fortführen kann", erzählt der Tankstellenbesitzer stolz.

Meisterqualifikation und Meisterprämie

Übernahmen sind laut Handwerkskammer Sachsen-Anhalt kein kurzfristiger Prozess, sondern können zwischen drei bis sieben Jahre dauern. Im Handwerk sei eine Qualifikation als Meister oftmals notwendig, um eine Übernahme anzutreten. Um junge Menschen für Unternehmensfortführungen im handwerklichen Sektor zu motivieren, hat Sachsen-Anhalt die sogenannte Meistergründungsprämie eingeführt, bei der Gründerinnen oder Übernehmer im Handwerk eine Prämie von 10.000 Euro erhalten, sofern sie einen Meisterbrief besitzen. Bildrechte: MDR/Janett Scheibe

Emotionale Bindung eines Dessauers

Der Großteil der Unternehmensübernahmen fällt jedoch laut einer Studie des Institutes für Mittelstandforschung in die Kategorie der unternehmensbezogenen Dienstleistungen. Einer, auf den das zutrifft, ist Matthias Kindermann aus Dessau. Der 43-Jährige war zunächst beruflich im Ausland tätig, hatte sich 2016 aber doch entschieden, die Glas- und Gebäudereinigungsfirma seines Vaters zu übernehmen. "Grundsätzlich finde ich es gut, wenn man sich innerhalb der Familie entscheidet, das Unternehmen zu fortzuführen. Denn wir haben hier eine gewisse Tradition, das Unternehmen gibt es inzwischen seit 35 Jahren. Da hätte ich es auch emotional schade gefunden, dass man es zu macht oder verkauft", erläutert der Unternehmer. Heute ist Matthias Kindermann verantwortlich für 81 Mitarbeitende und wenn Not an Mann ist, springt der Chef auch schon mal selbst mit ein. Bildrechte: MDR/Janett Scheibe