Gewitter in Sachsen-Anhalt haben im Norden des Landes für Schäden gesorgt. Nach Angaben der Feuerwehr gab es am Sonntag mehrere Einsätze in der Altmark. Demnach liefen unter anderem in Stendal Keller voll. In Osterburg gab es in der Nacht zu Montag kurzzeitig in mehreren Haushalten keinen Strom; nach Angaben des Lagezentrums könnten die Gewitter der Grund dafür gewesen sein.