In Vahrholz im Altmarkkreis Salzwedel haben sich am Wochenende Simson-Liebhaber ein ungewöhnliches Rennen geliefert. Sie fahren 24 Stunden ohne Unterbrechung einen Rundkurs, der auf einem Getreideacker angelegt wurde, sagte Thomas Archut MDR SACHSEN-ANHALT im Vorfeld des Rennens. Der Motorsportfan organisiert seit mehreren Jahren in Vahrholz das 24-Stunden-Simson-Rennen .

In diesem Jahr seien 120 Teams aus ganz Deutschland am Start, so viele wie noch nie. "Jedes Team besteht aus mehreren Fahrern, sodass insgesamt rund 800 Fahrer den 4,9 Kilometer langen Rundkurs absolvieren", erklärt Archut. Die Fahrer seien bis zu vier Stunden unterwegs, danach fahre ein anderes Teammitglied weiter. Start für das diesjährige 24-Stunden-Simson-Rennen war am Samstag um 13 Uhr. "Wer nach 24 Stunden die meisten Runden geschafft hat", so der Veranstalter des Rennens, "wird als Sieger geehrt".