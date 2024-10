Bildrechte: MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE

Altmark Volksverhetzung am Rande von Simson-Rennen in Vahrholz

04. Oktober 2024, 13:23 Uhr

In Vahrholz sollen am Rande eines Simsonrennens am vergangenen Wochenende ausländerfeindliche Lieder gesungen worden sein. Der Staatsschutz ermittelt wegen Volksverhetzung.