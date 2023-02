Sie und ihr Mann führten jahrzehntelang die Bäckerei am Dorfplatz. Wenn "der Boris" zu Besuch kam, zu DDR-Zeiten als junger Mann, aber auch zuletzt vor drei Jahren, als er noch Innenminister von Niedersachsen war, führte ihn sein erster Weg in die Bäckerei. Früher hätte er gern mit dem Herrn des Hauses, dem Bäcker Wischeropp, mitten in der Backstube über Politik und Sport gefachsimpelt. Die Bäckerei in Packebusch war oft das erste Ziel, wenn Pistorius den Ort besucht hat. Bildrechte: MDR/Katharina Häckl

Stolz auf die Verbindung von Packebusch zu Pistorius

Marlene Wischeropp ist stolz darauf, diesen Mann zu kennen, der seit gut zwei Wochen einen der schwierigsten Regierungsjobs in Deutschland hat: Boris Pistorius ist neuer Bundesverteidigungsminister in einer Zeit, in der die Ukraine ihre Freiheit gegen Russland verteidigen will – auch mit deutschen Waffen, in der China Taiwan mit Krieg droht, in der die Bundeswehr quasi reaktiviert werden muss.

Packebusch in der Altmark Packebusch liegt in der Nähe von Kalbe/Milde und gehört zu dieser Einheitsgemeinde. Das Dorf zählt knapp 250 Einwohner. Zwischen dem Ende des Zweiten Weltkriegs und dem Beginn der 1970er Jahre schrumpfte ihre Zahl rapide um etwa 300. In dieser Zeit verließ auch Boris Pistorius' Vater Ludwig den Ort.



Packebusch wurde 1324 erstmals urkundlich erwähnt. Es ist ein typisch altmärkisches Straßendorf und wird geprägt von vorwiegend mittleren bis großen Gehöften. Im Zentrum des Dorfs steht die im Kern spätromanische, später umgebaute und vergrößerte Kirche, von der der heutige Bundesverteidigungsminister bei jedem seiner Besuche im Dorf ein neues Foto macht. Besonders eindrucksvoll sind die dicken alten Kopflinden entlang der Dorfstraße.



Pistorius' Vater Ludwig stammt aus dem altmärkischen Packebusch. Die Familie wohnte abseits des eigentlichen Dorfs in einem Haus unmittelbar am Bahnhof. Es steht einen Steinwurf weit von der Straße entfernt und ist dem Nachbardorf Brunau beinahe näher. Dort lebte bis vor einigen Jahren noch der Bruder des Vaters, Pistorius' Onkel Günter. Er liegt auf dem Packebuscher Friedhof begraben und war der letzte der Familie in dem Ort. Heute bewohnt eine andere Familie das Haus, hat es saniert, ein Schmuckstück mitten im altmärkischen Grün.

Pistorius' Vater und Mutter stammen aus dem Osten

Schon Ende der 1950er Jahre war Boris Pistorius' Vater Ludwig in den Westen nach Osnabrück gegangen. Dort wurde Boris Pistorius 1960 geboren. Seine Mutter Ursula stammte aus Frankfurt/Oder, war lange Jahre eine der wichtigsten Frauen in der bundesdeutschen SPD und niedersächsische Landtagsabgeordnete für die Sozialdemokraten. Möglicherweise hatte sie, die 2015 starb, Anteil daran, dass Familie Pistorius auch in Zeiten des Kalten Krieges immer mal wieder in die Altmark kam. Edgar Schulenburg zuckt da mit den Schultern. Von MDR SACHSEN-ANHALT nach seinen Erinnerungen befragt, verweist er lieber auf seinen Bruder. Der hätte Boris Pistorius zu Kinderzeiten mal beim Spielen gesehen. Er kenne zwar die Geschichte des Mannes, ihn selbst aber nur aus dem Fernsehen. Alte knorrige Bäume – entlang der Straße sind es Kopfweiden – prägen das Bild von Packebusch. Von der stattlichen Kirche macht der heutige Bundesverteidigungsminister bei jedem seiner Besuche ein Foto. Bildrechte: MDR/Katharina Häckl

Die Besuche wurden seltener seit Onkel Günters Tod und der Berufung Boris Pistorius' zum niedersächsischen Innenminister 2013. Oft nutzte er offenbar Reisen in Richtung Berlin, um einen Abstecher in die Altmark zu machen. Immerhin lebte seine Tante noch in einem Pflegeheim in Arendsee, erinnert sich der Packebuscher Zahnarzt Karsten Mertens. Die Packebuscher machten um die Besuche des Politikers kein großes Federlesen. Nur Marlene Wischeropp wunderte sich über die große Limousine und die Bodyguards, die den damaligen Landesinnenminister bis vor ihre Bäckereitür begleiteten. Kurz zuvor bleibt "der Boris" jedes Mal stehen, erzählt die Rentnerin, und macht ein Foto von der Packebuscher Kirche nebenan.

Für Pistorius gibt es immer einen Kaffee in Packebusch

Jetzt als Bundesverteidigungsminister, sagt die Bäckersfrau im Ruhestand ein bisschen traurig, wird er wohl noch weniger Zeit und Gelegenheit haben, nach Packebusch zu kommen. Jederzeit würde sie ihm wieder einen Kaffee kochen. Sohn Axel Egger würde ein paar Stückchen Kuchen aus der Backstube holen und dann könnte man schnacken über die früheren Zeiten. In dem Haus an der Dorfstraße, das mittlerweile saniert wurde, lebte Familie Pistorius, zuletzt Boris Pistorius' Onkel Günter. Das Haus liegt unweit des Bahnhofs von Brunau-Packebusch. Bildrechte: MDR/Katharina Häckl

Hoffentlich, erzählt Petra Tuchlinski auf der Dorfstraße, erinnert sich Boris Pistorius in passenden Momenten daran, woher seine Familie stammt. Die kleinen Dörfer würden oft stiefmütterlich behandelt von der großen Politik, das sei Einstellungssache. Vielleicht könne Packebusch davon profitieren, dass sich der heutige Bundesverteidigungsminister an eine idyllische Landschaft, enge Dorfgemeinschaft und Frieden in der Altmark erinnert. Petra Tuchlinski und ihr Mann Thorsten sind aktiv in der Packebuscher Feuerwehr, die in diesem Sommer ihren 130. Geburtstag groß feiern will.