Etwas enttäuscht ist der neue Landrat über die schwache Wahlbeteiligung, die bei der Stichwahl bei 24,22 Prozent lag. Bei der ersten Wahl waren 35 Prozent der Wahlberechtigten zur Urne gegangen. „Das gibt mir schon zu denken, dass so wenige Menschen zur Wahl gehen, immerhin geht es um ihren Kreis, in dem sie leben", sagte Kanitz. Er wolle sich künftig auch für mehr politische Bildung in Schulen einsetzen. "Ansonsten geht es mir um soziale Themen", sagt der 47-Jährige. Seit 25 Jahren engagiert er sich ehrenamtlich bei der Arbeiterwohlfahrt. Er ist stellvertretender Vorsitzender des Kreisverbandes Altmark sowie Gesellschafter der AWO Sozialdienst GmbH.

Gesiegt hat letzlich der Überraschungskandidat

Nach dem Abitur 1993 am Gymnasium in Beetzendorf schlug er ganz bewusst, wie er sagt, eine Verwaltungslaufbahn bei der Arbeitsagentur ein. Zeitweise arbeitete der Vater eines Sohnes in der Zentrale in Nürnberg an einem Projekt "Kundenzentrum der Zukunft" mit. Heute ist er Bereichsleiter Markt & Integration im Jobcenter in Stendal.

Bis zu seinem Amtsantritt am 12. Juli wird er auch bei der Arbeitsagentur weiterarbeiten. "Ich muss allein deswegen schon wieder zur Arbeit, weil ich keinen Urlaub mehr habe", sagt Kanitz. Alle freien Ressourcen hat er in den Wahlkampf gesteckt. Der Verwaltungsdiplomwirt sieht sich bestens für das neue Amt gerüstet. "Es ist ja kein an sich politisches Amt", sagt Kanitz. Das werde oft verwechselt. Ein Landrat sei der Verwaltungschef. "Die Politik macht der Kreistag."

Kanitz will Erfahrungen aus seinem Job in sein neues Amt einbringen