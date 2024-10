Faule Kartoffeln sind der Albtraum jedes Kartoffelbauern. Die Kartoffelernte rund um das altmärkische Wallstawe ist in vollem Gang. Auf 400 Hektar wachsen hier 20 Sorten Kartoffeln. Lange Tage für alle Mitarbeiter der GbR Wallstawe. "In der Erntezeit müssen alle mit ran", weiß der Leiter Kartoffelanbau Max Radtke. Das gilt auch für ihn selbst, denn eigentlich sitzt er sonst am Computer, kümmert sich um Einsatzpläne, Vermarktung – alles rund um den Kartoffelanbau .

Ortswechsel zur großen Kartoffelhalle in Dähre, denn die Altmärker haben sich dafür entschieden, die Kartoffeln erst einmal einzulagern. Das verschafft ihnen Zeit und die Hoffnung auf bessere Preise. Doch das Lagern birgt auch Risiken, erklärt Max Radtke: "Das ist eben gerade in diesem Jahr, wo es auch viel Niederschlag gab, die Kartoffeln teilweise im Wasser standen, nicht so einfach." Die Kartoffeln müssten so schnell wie möglich trocken werden. Deswegen kommen sie umgehend nach der Ernte in die kühle Halle, um dort durch Lüftung abgetrocknet werden zu können.