Schlechtes Brutjahr Seltene Wiesenweihe wird in der Altmark geschützt

Hauptinhalt

Die seltene Wiesenweihe lebt in der Altmark. Für die Vögel ist es ein schwieriges Jahr. Wegen knappem Futter gab es weniger Nachwuchs. Aber Menschen in der Region kümmern sich, darunter eine Landwirtin in Valfitz.