Der Salzwedeler Kreistag unterstützt das Vorhaben der Verwaltung, wie in der Sitzung am Montag deutlich wurde. Die Frage nach einer Zwei-Klassen-Medizin wies Landrat Michael Ziche (CDU) allerdings ab. "Jeder, der in der DDR großgeworden ist, weiß, dass viele Zahnmediziner in Ungarn studiert haben. Ich kenne da sogar namhafte Leute, die das gemacht haben und die gute Zahnärzte sind."