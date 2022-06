Autofahrer zwischen Stendal und Gardelegen müssen in den kommenden zwei Wochen weiträumige Umfahrungen in Kauf nehmen. Die Bundesstraße 188 ist im Bereich Möringen und Döbbelin seit Dienstag komplett gesperrt. Grund sind Sanierungsarbeiten. Wie das Verkehrsministerium mitteilte, wird die Asphaltdecke erneuert. Deshalb müsse auf 4.000 Quadratmetern die alte Apshaltdecke abgefräst und dann neu eingebaut werden. Auch die Gardelegener Straße in Stendal wird im gleichen Zeitraum gesperrt.