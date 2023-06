Vier Jahre lang hat ein Tierhalter mit Frau und kleinen Kindern in Schönberg-Deich Hunde gezüchtet, zumeist Staffordshire-Terrier. Die Tiere lebten unter schlechten Bedingungen. Und vier Jahre lang haben Tierschützer, darunter Cornelia Grothe von der SOS-Hundehilfe Prignitz, versucht, ihm das Handwerk zu legen. Sie hat – so wie auch manche Nachbarn – mehrfach Behörden alarmiert: das Ordnungsamt in Seehausen, die dortige Polizei, das Kreis-Veterinäramt in Stendal.