Infrastrukturminisiterin Lydia Hüskens (FDP) rechnet nach eigenen Angaben – auch angesichts des Milliardenpakets für Infrastruktur – mit einem zügigen Weiterbau. Anfang des Jahres hatte es noch Spekulationen um Bauverzögerungen gegeben, weil der aktuelle Haushalt und damit die Finanzierung in der Luft hing. "Die Finanzierung ist Sache des Bundes, aber alles was ich aus Berlin höre, klingt zuversichtlich", sagte Hüskens, die sich in dieser Woche ein Bild vom Fortgang der Arbeiten an der A14 machte.