Vor einem Jahr war Puhlmann, der seit zwei Jahren Landrat ist, erstmals Vater geworden. Um die Amtsgeschäfte nicht ganz zu vernachlässigen, bot er an, das Ganze in Teilzeit zu machen und wöchentlich 22 Stunden zu arbeiten. "Das Landratsamt soll nicht kopflos sein", sagte Puhlmann. In Notsituationen wolle er ohnehin ganz wieder ins Amt zurückkommen.