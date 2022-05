Für die Autobahn-14-Nordverlängerung durch die Altmark hat am Donnerstag eine weitere Bauphase begonnen. Am Vormittag starteten bei Seehausen offiziell die Arbeiten für die geplante Elbebrücke nach Brandenburg. In den vergangenen Wochen gab es bereits umfangreiche Vorarbeiten. Nun sollen erste Pfeilergründungen vorgenommen werden, so der Projektträger, die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (DEGES).