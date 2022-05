In ähnlichen Fällen, so bei Widersprüchen der Umweltschutzorganisation BUND sowie der Verbandsgemeinde und der Stadt Seehausen gegen den Abschnitt Seehausen-Nord bis zur Landesgrenze, hatten sich die Planungsbehörden mit den Klägern vor einer möglichen Verhandlung gütlich geeinigt. Gleiches gilt für Klagen von Privatpersonen gegen die Planungen für die Abschnitte Dahlenwarsleben – Wolmirstedt sowie Lüderitz – Stendal. In einem Kompromiss hatte der BUND im Jahr 2016 auf weitere Rechtsmittel gegen die A14-Nordverlängerung verzichtet. Im Gegenzug werden zusätzliche Natur- und Lärmschutzeinrichtungen gebaut.