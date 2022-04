A14-Nordverlängerung in Sachsen-Anhalt wieder vor Gericht

Darf die Nordverlängerung der Autobahn 14 in Sachsen-Anhalt zu Ende gebaut werden? Um das letzte Stück, für das noch kein bestandskräftiges Baurecht vorliegt, geht es am Dienstag in mündlicher Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Der Planfeststellungsbeschluss vom 14. Dezember 2020 für den 16,8 Kilometer langen Abschnitt Osterburg – Seehausen-Nord wird vom Verein Naturfreunde Sachsen-Anhalt angefochten.