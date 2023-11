An dem 14,8 Kilometer langen Teilstück der A14 wird seit August 2018 gebaut. Zuletzt waren die Kosten für den fast fertigen Abschnitt um 36 Prozent auf 170 Millionen Euro gestiegen. Anfangs waren 125 Millionen Euro an Baukosten für das Teilstück zwischen Tangerhütte und Lüderitz veranschlagt worden. Als Grund für die Kostensteigerung wurde unter anderem der Krieg in der Ukraine genannt.