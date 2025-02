Ein Sprecher der Autobahn GmbH appellierte an die Autofahrer, die geänderte Beschilderung zu beachten. Die zuständigen Behörden hatten sich für den provisorischen Umbau entschieden, nachdem es an der Auf- und Abfahrt der A14 mehrere schwere Unfälle – auch mit Toten – gegeben hatte.

Für 150.000 Euro wurden die Fahrstecken so umgebaut, dass sie sich nicht mehr kreuzen . Hierzu wird der Auffahrverkehr zunächst in nördliche Richtung und dann über die Fahrbahn hinweg in die Gegenrichtung nach Magdeburg geführt.

Außerdem sollen mit dem Umbau an dieser Stelle Staus in der Ferienzeit verhindert werden. Ortsbürgermeisterin Edith Braun (parteilos) hatte MDR SACHSEN-ANHALT im August 2024 gesagt, dass sie eine veränderte Verkehrsführung an der Anschlussstelle Lüderitz für notwendig hält. Kurze Schaltzeiten der Ampeln an der Auf- und Abfahrt hätten immer wieder für Stau gesorgt.