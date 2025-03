Die aktuelle Auf- und Abfahrtsregelung soll so lange gelten, bis der nächste Abschnitt der A14 bis zur Anschlussstelle Stendal-Süd freigegeben wird. Zum Ende des Jahres soll es so weit sein .

Ortsbürgermeisterin Edith Braun (parteilos) hatte MDR SACHSEN-ANHALT im August 2024 gesagt, dass sie eine veränderte Verkehrsführung an der Anschlussstelle Lüderitz für notwendig hält. Kurze Schaltzeiten der Ampeln an der Auf- und Abfahrt hätten immer wieder für Stau gesorgt, besonders in Ferienzeiten.