Der Weiterbau der Autobahn 14 in der Altmark wird sich nach Ansicht der Bauherrin nicht durch Finanzierungsprobleme hinauszögern. Das teilte die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (Deges) MDR SACHSEN-ANHALT mit. Das Unternehmen hatte unlängst einen Brandbrief an das Bundesverkehrsministerium geschickt und auf ein Defizit in der Finanzierung in Höhe von rund 300 Millionen Euro hingewiesen.