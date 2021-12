Im Bereich des knapp 16 Kilometer langen Abschnitts zwischen Osterburg und Seehausen-Nord haben Autobahngegner in einem Wald bei Losse ein Protestcamp errichtet. Gegen die Bauarbeiten auf der Strecke hat die Umweltschutzorganisation "Naturfreunde Sachsen-Anhalt". Die Klage wird voraussichtlich im April 2022 am Bundesverwaltungsgericht verhandelt. Sollten die Bauarbeiten stattfinden dürfen, können sie frühestens in zweieinhalb Jahren starten.