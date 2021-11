1985: Grundsteinlegung für den Bau Stendal-Süd



1991: Es wird festgelegt, das Kraftwerk bei Arneburg nicht weiterzubauen. Viele Arbeiter, die in Süd wohnen, werden arbeitslos.



1995: Stendal hat seit der Wende rund 6.000 Einwohner verloren und liegt bei 45.719



2002: Grundsatzbeschluss zum Abriss des gesamten Stadtteils Süd.



2002: Beginn des Programms „Stadtumbau Ost“. 2.300 von einstmals 2.800 Wohnungen in Süd werden abgerissen.



2011: Versteigerung der verbliebenen Blöcke in einer Zwangsversteigerung.



2014: Die letzten Einwohner aus den verbliebenen Blöcken ziehen aus. Die Vermieter hatten ihre Rechnungen bei den Stadtwerken nicht beglichen.



2017: Ein Investor hat bei einer Zwangsversteigerung die verbliebenen Wohnblöcke für rund eine Million Euro erworben.



2020: Der Stendaler Stadtrat beschließt mehrheitlich, dass Stendal Süd künftig ein Baugebiet für Eigenheime werden soll.