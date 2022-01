Der Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal steht wegen der Corona-Pandemie kurz vor der Absage. Die Fraktionsvorsitzenden des Stadtrates sowie Oberbürgermeister Klaus Schmotz (CDU) haben sich dafür ausgesprochen, das Fest in diesem Jahr nicht auszurichten, wie ein Stadtsprecher MDR SACHSEN-ANHALT am Donnerstag mitteilte.



Das Stendaler Rathaus befürwortet demnach eine Verschiebung um ein oder zwei Jahre. Diese muss allerdings noch mit der Staatskanzlei in Magdeburg abgesprochen werden. Dort gebe es noch keine definitive Entscheidung, bestätigte Sprecherin Ute Albersmann. Allerdings sei damit zu rechnen, dass diese bald falle. Alle Beteiligten bräuchten Planungssicherheit, so die Sprecherin.