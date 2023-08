Die Bundes-AfD hat in Magdeburg ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Europawahl im kommenden Jahr festgelegt.

Arno Bausemer aus Stendal ist einer der Kandidaten. Sollte er gewählt werden, will er den EU-Austritt Deutschlands einleiten.

Es gibt Diskussionen um Bausemers Lebenslauf. Er will eine Journalistenausbildung beim MDR absolviert haben.

An zwei Wochenenden hat die Bundes-AfD ihre Europawahlversammlung in Magdeburg abgehalten. An diesem Sonntag endet die Veranstaltung. Zwei Dinge waren von Bedeutung: Das Aufstellen einer Kandidierendenliste und der Beschluss eines Wahlprogramms. Nach fünf Versammlungstagen standen schließlich eine Liste mit 35 Kandidatinnen und Kandidaten und ein Wahlprogramm, das eine neue europäische Wirtschafts- und Interessengemeinschaft anstelle der bestehenden Europäischen Union anstrebt.

Die gewählten Kandidaten unterstrichen bereits in ihren Reden vor der Abstimmung über das Programm: Deutschland soll raus aus der EU. Das will auch Arno Bausemer. Er ist Kommunalpolitiker aus Stendal und wird für die AfD bei der Europawahl 2024 auf Listenplatz zehn antreten. Sollte er ins EU-Parlament einziehen, will er in den kommenden Jahren den Austritt Deutschlands aus dem Staatenverbund in die Wege leiten.

Unklarheit über politische Ziele in Europa

Arno Bausemer genießt das Vertrauen seines AfD-Landesverbands. Bereits im April war ihm auf einem Landesparteitag mit großer Mehrheit die Unterstützung auf seinem Weg ins Europäische Parlament zugesichert worden. Schon damals sagte er im Interview mit MDR SACHSEN-ANHALT, es gehe darum, den Dexit zu verwirklichen. Der Dexit, ganz nach Vorbild des Brexits, also der Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union. Damit befindet sich der 40-jährige Altmärker ganz auf der Linie seiner Partei.