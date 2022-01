Afrikanische Schweinepest: Mit Spürhund Aika in der Altmark unterwegs

Sarah Olitzsch ist Jägerin aus der Altmark, eine junge Frau mit Leidenschaft für die Natur, die Hege und Pflege. Mit Sorge beobachtet sie die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest in Brandenburg und Sachsen. Doch was tun?

Die Spürnase ihrer Hündin einsetzen! Mit der Ausbildung und dem Training ist die junge Frau eine der ersten in Sachsen-Anhalt , die Spürhunde einsatzfähig gemacht hat – und das vor allem aus eigenem Antrieb. In ihrem Revier zeigt sie, wie sie mit ihrer Hündin zu Übungszwecken auf die Suche nach der Afrikanischen Schweinepest geht.

Was hier in dieser Übung wie ein Spiel aussieht, hat einen ernsten Hintergrund. Das Schwarzwild wird von einem tödlichen Virus, der Afrikanischen Schweinepest , bedroht.

Kadaver zu finden, darauf wurde Aika trainiert. Als Lohn bekommt sie Leckerlies und Streicheleinheiten, damit die Hündin merkt: Das hat sie gut gemacht. Doch was passiert, wenn das Gespann oder auch andere Menschen ein totes Wildschwein in der Natur finden?

Der Kadaver wird entsorgt, der Fundort desinfiziert. Bildrechte: MDR/Alexander Klos

"Es ist meistens so, dass wir den Landkreis direkt anrufen, oder das Bergeteam. Die bekommen dann von uns den Punkt mitgeteilt, per Whatsapp oder Google Maps. Die rücken dann eigentlich immer umgehend aus, bringen einen Leichensack mit. Da stecken sie dann den Kadaver rein und nehmen dann noch eine Probe von dem Stück. Und der Platz, wo das verendete Tier gelegen hat, wird dann noch desinfiziert und mit Löschkalk ausgestreut", so Olitzsch. Und dann wird der Kadaver in die Verbrennungsanlage gebracht.