Die Afrikanische Schweinepest ist für Wildschweine tödlich und für Hausschweine hoch ansteckend. Die Schweinehalter in der Altmark sind in Alarmbereitschaft. In der vergangenen Woche war ein infizierter Frischling in Mecklenburg-Vorpommern gefunden worden; die Schutz-Pufferzone reicht bis an die Altmark heran. Menschen sind durch die Krankheit nicht gefährdet.