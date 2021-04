Verbandsgemeindebürgermeister Rüdiger Kloth hat sich am Donnerstag mit der Feuerwehrleitung im Wald umgesehen. Die erhöhte Waldbrandgefahr sei derzeit das größte Problem. Der Brunnen befinde sich erst in zwei Kilometern Entfernung in der Ortslage Losse. Es sei auch eine Angelegenheit des Waldbesitzers, einzuschreiten und die Aktion zu unterbinden. "Da befinden wir uns im Privatrecht", so der Bürgermeister. Vorsorglich haben sich der Bürgermeister und auch die Polizei sowie die Ordnungsämter in Seehausen und vom Landkreis in dieser Woche ausgetauscht und "eine Reihe an Verstößen verifiziert" – nicht zuletzt auch gegen Coronaschutz-Auflagen.