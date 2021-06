Der Wittenberger Bürgermeister Oliver Hermann (parteilos) sprach bei der Veranstaltung davon, dass die zügige Fertigstellung der Autobahn nun oberste Priorität habe. Dies bedeute den Anschluss an das schnelle überregionale Straßennetz. Hermann konnte zudem verkünden, dass man nun auch die Zusage von Fördergeld in Höhe von 23 Millionen Euro für den Ausbau des Bahnsteigs am Wittenberger Bahnhof bekommen habe. Dies sei die Voraussetzung, dass die Stadt an den Fernzugverkehr angeschlossen werde.