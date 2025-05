Der Stadtsee in Stendal ist wieder in einem schlechten Zustand. Weil es zu trocken ist und zu wenig Frischwasser zufließt, befürchten Anwohnerinnen und Anwohner, dass der See kippt. Dann droht erneut ein Fischsterben , wie zuletzt vor zwei Jahren. Das Algenwachstum war den Beobachtungen zufolge wegen der hohen Sonneneinstrahlung schon jetzt sehr stark.

Stendals Oberbürgermeister Bastian Sieler (parteilos) sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die Stadt könne am Grundzustand des Stadtsees nicht viel ändern. Ein Wasseraustausch sei erst im Winter möglich. Um den See am Leben zu halten, sind demnach wieder Umwälzanlagen in Betrieb, die das Wasser durchlüften.